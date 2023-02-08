МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Водолазы из США во время учений НАТО Baltops летом 2022 года заложили под трубопроводы "Северные потоки" взрывчатку, заявил американский журналист Сеймур Херш. "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <…> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток", — объяснил он.

По словам журналиста, норвежский самолет в конце сентября сбросил гидроакустический буй, который использовали для активации взрывных устройств.

На прошлой неделе генпрокурор ФРГ Питер Франк заявил, что у Берлина нет доказательств того, что Москва причастна к ЧП на трубопроводах. Полученная после изучения грунта и проб воды информация не дает возможности увязать ЧП с Россией. Чиновник также отметил, что расследование продолжается.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели 26 сентября 2022 года. Дания, Швеция и Германия не исключили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор магистралей Noers Stream AG заявлял, что сроки ремонта оценить пока нельзя.

Российская Генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин также отметил, что ЧП на трубопроводах — теракт.