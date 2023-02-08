МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден решался на диверсию на трубопроводах "Северный Поток" и "Северный поток — 2" более девяти месяцев, рассказал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Пушков высмеял мнение ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", — написал он.

Один из главных вопросов, который стоял перед президентом США — как не оставить следов.

Кроме того, по словам Херша, к подготовке плана диверсии на "Северных потоках" причастен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Журналист отметил, что он запрашивал официальный комментарий Белого дома, но его представитель Эдриенн Уотсон назвала это все "ложью и полным вымыслом". Аналогичным образом высказалась представитель ЦРУ Тэмми Торп.

Как рассказал журналист, американский президент дал Салливану полномочия собрать группу для разработки плана в конце 2021 года.

"Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", — написал Херш.

Советник Байдена хотел, чтобы она разработала план уничтожения обоих "Северных потоков", и он выполнял пожелания американского президента.

Во время совещаний американские ВМС предлагали использовать подлодки, а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем.

Херш добавил, что в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила Салливану: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".