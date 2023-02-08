ВАРШАВА, 8 фев — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen направит около 3,2 миллиарда долларов на замораживание цен газа в 2023 году, сообщил председатель правления компании Даниель Обайтек. Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

"В рамках мультиэнергетического концерна (Orlen – ред.) мы передадим в 2023 году почти 14 миллиардов злотых (около 3,2 миллиарда долларов) на замораживание цен на газ для семи миллионов польских домов и 35 тысяч уязвимых субъектов (например, больницы, школы или детские сады)️. Вместе с правительством мы защищаем поляков от последствий энергетического кризиса", — написал Обайтек в Twitter.

Он пояснил, что "замороженная" цена на газ составляет 200,17 (около 45,5 доллара) злотых за мегаватт-час, в то время, как актуальная биржевая цена газа в Польше составляет 308 злотых (около 69,5 доллара) за мегаватт-час.