Расследование по "Северным потокам" должны обсудить в СБ ООН, считают в ГД
Депутат Шхагошев: расследование Херша по "Северным потокам" должны обсуждать в СБ ООН
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Расследование американского журналиста Сеймура Херша ЧП на "Северных потоках" должны вынести на обсуждение в Совбез ООН, при подтверждении фактов США и Норвегия станут государствами-террористами, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев.
Ранее Херш разместил статью, где говорилось о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. По данным журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.
"Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН", — сказал Шхагошев, назвав подрыв трубопроводов "возможно самым большим экономическим и политическим провалом Запада".
Депутат добавил, что подтверждение изложенных фактов сделает США и Норвегию странами-террористами.
https://1prime.ru/gas/20230208/839735973.html
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