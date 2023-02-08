МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Расследование американского журналиста Сеймура Херша ЧП на "Северных потоках" должны вынести на обсуждение в Совбез ООН, при подтверждении фактов США и Норвегия станут государствами-террористами, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев. Журналист: Байден решался на подрыв "Северных потоков" более девяти месяцев

Ранее Херш разместил статью, где говорилось о размещении американцами взрывчатки на российских газопроводах в ходе учений НАТО Baltops и ее последующей активации норвежцами. По данным журналиста, президент США Джо Байден в течение девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по национальной безопасности.

"Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН", — сказал Шхагошев, назвав подрыв трубопроводов "возможно самым большим экономическим и политическим провалом Запада".

Депутат добавил, что подтверждение изложенных фактов сделает США и Норвегию странами-террористами.