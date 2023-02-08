МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия неоднократно говорила о причастности США и стран НАТО к взрывам на "Северных потоках", и теперь комментировать должен Белый дом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках". Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

В опубликованном в среду расследовании лауреата Пулитцеровской премии Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.

"Позицию России о вовлеченности США и НАТО мы озвучивали неоднократно, отмечая, что они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы", — написала она в своем телеграм-канале.

"Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нем России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме", — добавила Захарова.