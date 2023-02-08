В Белом доме прокомментировали расследование по "Северным потокам"
В Белом доме назвали расследование по "Северным потокам" "полной ложью и вымыслом"
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные".
"Это ложные и полностью выдуманные сообщения", — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Пресс-служба ЦРУ распространила сообщение, в котором назвала публикацию "полностью и целиком ложной".
В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
https://1prime.ru/gas/20230208/839737314.html
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