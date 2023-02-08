ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности диверсии на "Северных потоках"

"США не имеют отношения к подрыву "Северного потока", — ответил официальный представитель министерства обороны на запрос агентства.

Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал в среду статью-расследование, в которой со ссылкой на неназванный источник возложил ответственность за взрывы на администрацию США и власти Норвегии. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Херш подтвердил РИА Новости аутентичность публикации, появившейся в одном интернет-блогов.

Между тем, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". По его словам, на данном этапе других комментариев у него нет.