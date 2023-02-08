В ООН высказались о расследовании подрыва на "Северных потоках"
В ООН заявили, что не могут проверить информацию о подрыве "Северных потоков"
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ООН, 8 фев — ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока".
"Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе", — сказал Хак.
В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
https://1prime.ru/gas/20230208/839738113.html
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