ООН, 8 фев — ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

"Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе", — сказал Хак.

В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.