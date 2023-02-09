МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Вашингтону нужно выставить счет за ущерб, нанесенный подрывами трубопроводов "Северного потока", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. В ООН высказались о расследовании подрыва на "Северных потоках"

По словам Шеремета, "Байден и его команда" должны понести ответственность за акт международного терроризма. В качестве возможных мер политик предложил арестовать счета и активы всех причастных к диверсии лиц.

"Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, депутат подчеркнул, что от действий Белого дома пострадали также союзники США, в том числе Германия.

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" прогремели 26 сентября прошлого года. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения масштабными и не смог оценить сроки восстановления инфраструктуры. Пентагон заявил о непричастности США к ЧП на "Северных потоках"

В результате расследования было установлено, что ЧП могли произойти в результате диверсии. Россия расценила произошедшее как акт терроризма.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, водолазы из США еще летом 2022 года под прикрытием учений НАТО заложили под трубопроводы взрывчатку, которая через три месяца была активирована в дистанционном режиме.