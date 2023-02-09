МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новые данные о терактах на трубопроводах "Северного потока" дают основу для международного расследования и позволяют возложить на Джо Байдена ответственность за происшествия, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

Кроме того, на основе имеющихся данных можно требовать компенсации для стран, которые пострадали в результате разрушений на магистрали, отметил Володин в своем канале в телеграме.

По его словам, глава США вписывает себя в историю в качестве террориста, приказавшего уничтожить энергетическую инфраструктуру и нанесшего вред собственным партнерам в Европе.

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" прогремели 26 сентября прошлого года. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения масштабными и не смог оценить сроки восстановления инфраструктуры. В Белом доме прокомментировали расследование по "Северным потокам"

В результате расследования было установлено, что ЧП могли произойти как результат диверсии. Россия расценила произошедшее как акт терроризма.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, водолазы из США еще летом 2022 года под прикрытием учений НАТО заложили под трубопроводы взрывчатку, которая через три месяца была активирована в дистанционном режиме.