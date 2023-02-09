АСТАНА, 9 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская нефтяная компания "Лукойл" в четверг в Астане заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщила пресс-служба КМГ. Минэнерго Казахстана и КМГ заключили контракт по проекту с "Лукойлом"

"Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50-процентной доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора", — говорится в пресс-релизе казахстанской компании.

Согласно пресс-релизу, документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, "Лукойл" стал стратегическим партнером АО НК "Казмунайгаз" в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.

Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между КМГ и ПАО "Лукойл" с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта — ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".

Ранее, в ноябре 2021 года КМГ и "Лукойл" подписали соглашение о принципах, предусматривающее концепцию, детали и условия совместного освоения месторождений. А глава КМГ Магзум Мирзагалиев, занимавший тогда должность министра энергетики Казахстана, говорил, что в 2021 году была начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии, которые уже с 2028 году позволят добывать 4 миллиона тонн нефти в год.