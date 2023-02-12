МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Поставки российского СПГ в Индию в 2022 году составили 0,3 миллиарда кубометров и они вряд ли существенно вырастут в 2023 году, но с 2024 года, с ожидаемым вводом крупного актива – второй очереди "Арктик СПГ — 2" – перспектив становится больше, заявил РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Эксперт оценил конкурентоспособность российского СПГ на рынке Индии

По его мнению, в контексте переориентации российских поставок на рынок Азии, ожидаемого ввода Россией новых мощностей СПГ, а также заявленных планов Индии по наращиванию объемов потребления, перспективы увеличения экспорта, определенно, есть.

"Однако учитывая текущий высокий уровень контрактации российских заводов СПГ, в 2023 году существенное увеличение поставок маловероятно. Ближайший крупный российский актив, ожидающий ввода и ещё не обеспеченный контрактами, – вторая очередь "Арктик СПГ — 2" мощностью в 6,6 миллиона тонн СПГ в год (9 миллиардов кубометров), но запущен он будет не ранее 2024 года", — полагает Тимонин.

Что касается перспектив наращивания поставок в Индию на условиях спот, то определяться они будут в первую очередь ценовой конъюнктурой, добавил эксперт. Эксперт оценил, на сколько Индия может увеличить спрос на газ

"Что касается конкурентоспособности российского газа на индийском рынке, несмотря на большее транспортное плечо, экспорт сжиженного газа с российских арктических активов экономически эффективен: стоимость поставок с них оценивается в 5,8–7,4 доллара за МБТЕ (207–263 доллара за тысячу кубометров), что выше аналогичного показателя для ближневосточных заводов, но ниже, чем в случае североамериканских проектов", — заключил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, для увеличения доли природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году в 2,5 раза, до 15%. Потребление газа в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ.

В свою очередь, глава "Новатэка" Леонид Михельсон в тот же день сообщал, что компания ведёт переговоры о долгосрочных поставках СПГ с потенциальными покупателями в Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн.