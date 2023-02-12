Эксперт Тимонин: Россия сможет резко нарастить поставки СПГ в Индию не ранее 2024 года
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Поставки российского СПГ в Индию в 2022 году составили 0,3 миллиарда кубометров и они вряд ли существенно вырастут в 2023 году, но с 2024 года, с ожидаемым вводом крупного актива – второй очереди "Арктик СПГ — 2" – перспектив становится больше, заявил РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
По его мнению, в контексте переориентации российских поставок на рынок Азии, ожидаемого ввода Россией новых мощностей СПГ, а также заявленных планов Индии по наращиванию объемов потребления, перспективы увеличения экспорта, определенно, есть.
"Однако учитывая текущий высокий уровень контрактации российских заводов СПГ, в 2023 году существенное увеличение поставок маловероятно. Ближайший крупный российский актив, ожидающий ввода и ещё не обеспеченный контрактами, – вторая очередь "Арктик СПГ — 2" мощностью в 6,6 миллиона тонн СПГ в год (9 миллиардов кубометров), но запущен он будет не ранее 2024 года", — полагает Тимонин.
Что касается перспектив наращивания поставок в Индию на условиях спот, то определяться они будут в первую очередь ценовой конъюнктурой, добавил эксперт.
"Что касается конкурентоспособности российского газа на индийском рынке, несмотря на большее транспортное плечо, экспорт сжиженного газа с российских арктических активов экономически эффективен: стоимость поставок с них оценивается в 5,8–7,4 доллара за МБТЕ (207–263 доллара за тысячу кубометров), что выше аналогичного показателя для ближневосточных заводов, но ниже, чем в случае североамериканских проектов", — заключил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 6 февраля сообщил, что страна пытается нарастить мощности по импорту СПГ, для увеличения доли природного газа в топливно-энергетическом балансе к 2030 году в 2,5 раза, до 15%. Потребление газа в Индии, по его словам, к 2030 году вырастет на 500%, до 310–320 миллиардов кубометров, из которых около 200 миллиардов кубометров придутся на поставки СПГ.
В свою очередь, глава "Новатэка" Леонид Михельсон в тот же день сообщал, что компания ведёт переговоры о долгосрочных поставках СПГ с потенциальными покупателями в Индии. Он также отметил, что с "Ямала СПГ" за всю историю работы проекта на индийский рынок было поставлено 33 партии сжиженного газа, более 2 миллионов тонн.
https://1prime.ru/gas/20230212/839779994.html