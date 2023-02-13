МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Газовый оператор Болгарии "Булгаргаз" рассматривает вариант отказа от своих обязательств оплаты поставленного Россией энергоресурса в рамках газового контракта, пишет портал "24 часа" со ссылкой болгарского экономиста Евгения Кынева. Известный американский инвестор раскрыл, когда произойдет крах доллара

Специалист заявилт, что эта договоренность не была соблюдена российским экспортером газа компанией "Газпром". Это, считает эксперт, дает Болгарии юридическое право не платить за сырье, а, напротив, потребовать от Москвы неустойку.

"Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет — нужно знать, какой в тот период была цена в рублях, и во что обошлись бы операции с российской валютой", — цитирует портал слова экономиста.

Он объясняет рост расходов в том числе и тем фактором, что для оплаты в российской валюте компании-покупателю было необходимо воспользоваться двумя посредницами — от биржи и банка.

Российский экспортер энергоресурсов "Газпром" с 27 апреля прошлого 2022 года приостановил поставки болгарскому газовому оператору "Булгаргаз" по причине неоплаты в российской валюте. Россия приняла решение перейти на расчеты с недружественными странами в рублях с 1 апреля, в ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада.