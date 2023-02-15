БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции считали ее безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях.

"Да, они (американские водолазы-минеры — ред.) сделали это ближе к концу учений", — сказал журналист, отвечая на вопрос, были ли заложены бомбы в Балтике в июне 2022 года.

"Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент", — добавил он.

По словам Херша, Байден "приказал сделать это (привести в действие бомбы на "Северных потоках" — ред.) в сентябре", и многие участники этой операции, которые занимали "высокие посты в спецслужбах", выступали против проекта, "считая его безумным".

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.

Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.