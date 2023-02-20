МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Требуется подсчитать не только фактический ущерб от взрывов на "Северных потоках", но и предполагаемый ущерб от последствий этих взрывов, а также моральный ущерб, заявил первый замглавы думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов в ходе заседания экспертного совета комитета по экологии на тему "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов". "Газпром" попросили дать разъяснение по ущербу на "Северных потоках"

"Что касаемо ущерба, здесь нужно прописать нам обязательно предполагаемый ущерб… Что нанесло побочный эффект, помимо того, что мы непосредственно сегодня обсуждаем, с Балтикой произошло, это то, что Европа расконсервировала все свои угольные шахты и разрезы, какой ущерб в этом, тоже надо считать… Ну и моральный ущерб", — сказал он.

Ранее в понедельник глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что направил письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках".

Кроме того, в ходе заседания свои предложения по подсчету экологического ущерба озвучил и депутат Александр Коган. "Экономический ущерб будут считать энергетики, экономисты, будет считать "Газпром". Вот с точки зрения экологического ущерба мы можем посчитать, надо понимать, о чем идет речь… У них (ученых — ред.) есть методики давно уже описанные… Надо просто взять и назвать определенную цифру, которая могла составить ущерб окружающей среде", — сказал Коган.