МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вопрос ремонта "Северных потоков" решат компании — участники проекта либо уже Россия, заявили "Известиям" 22 февраля в министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK). Небензя усомнился, что Запад честно расследует ЧП на "Северном потоке"

В пресс-службе ведомства отметили, что не могут комментировать возможность ремонтных работ на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" после взрывов.

"Это относится исключительно к решениям на уровне бизнеса или уже российского государства. Трубопроводы принадлежат Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG", — подчеркнули в BMWK.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта невозможно оценить.

Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин сообщал 31 октября, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Также Путин заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.