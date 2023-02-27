СМИ: экспорт и добыча газа в России сократились почти на 12 процентов
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Западом вызвал сокращение экспортных поставок газа в Европу и добычи газа в России почти на 12%, передает "РГ".
Сообщается, что Евросоюз не вводил санкции в отношении российского газа, но в связи с введением ограничений финансовых операций с компаниями из России и подрывом "Северных потоков" Европа осталась практически полностью без "голубого топлива" от "Газпрома".
При этом издание отмечает рост объемов экспорта и добычи нефти по итогам 2022 года, несмотря на эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти по морю и введение ценового потолка. Ведь эти рестрикции вступили в силу только с декабря 2022 года. А с марта нынешнего года Россия добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/gas/20230227/839914374.html
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