КИШИНЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Молдавия намерена сотрудничать с Грецией в области энергетической безопасности, в том числе для закупки сжиженного газа, заявила в среду на брифинге президент республики Майя Санду. Молдавия закупит необходимую на март энергию у Приднестровья

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). На фоне энергетического и экономического кризисов в Молдавии проходят антиправительственные митинги, организуемые оппозицией.

"Молдавия серьезно пострадала от энергетического кризиса. Однако Кишиневу удалось диверсифицировать источники энергии. Сейчас мы заинтересованы сотрудничать с Грецией в сфере энергетической безопасности. Греция сейчас является ключевым региональным энергетическим хабом, и мы заинтересованы в поставках сжиженного газа в Молдавию, а также его транспортировке в другие страны", — сказала Санду на совместном брифинге с президентом Греции Катериной Сакелларойпулу.

Глава Греции находилась с официальным визитом в Молдавии, однако экстренно его прервала в связи железнодорожной катастрофой в ее стране, в результате которой погибли около 40 человек.