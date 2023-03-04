МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Даже союзники США знают, что прав американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, указывающий на причастность Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Рябков призвал США не игнорировать ситуацию с расследованием Херша

Ранее Херш заявил, что США были единственным подозреваемым в подрыве газопроводов. "Единственным подозреваемым… были США. Если вы знаете что-нибудь об истории газопровода, о нефтяном бизнесе, как знаю я", — сказал он.

"Саймон Херш настаивает, США все отрицают, весь мир верит Хершу, а не США. Даже их союзники знают, что Херш прав. Других версий просто нет", — прокомментировал Пушков.

Взрывы на трубопроводах произошли в конце сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял, что ЧП является беспрецедентным. Генеральная прокуратура России завела дело об акте международного терроризма.

Херш в феврале опубликовал расследование о подрыве "Северных потоков", где говорилось о причастности США: бомбы под газопроводы заложили американские водолазы в июне прошлого года во время Baltop, а норвежцы активировали взрывные устройства.