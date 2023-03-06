МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает "Коммерсант". В ЕС рассказали, сколько получают трубопроводного газа из России

"Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом", — заявила фон дер Ляйен и пояснила: "Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа".

Согласно информации Евростата, которую передает "Коммерсант", с августа 2022 года по январь 2023-го потребление газа в странах Евросоюза сократилось на 19% по сравнению со средним показателем за аналогичный период в последние пять лет. При этом в Финляндии потребление снизилось на 57,3%, в Литве — на 47,9%, в Швеции — на 40,2%.