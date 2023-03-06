МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американское правительство уже давно обеспокоено вопросом России, ее нефтью, газом и связями с Германией, заявил в интервью Grayzone американский журналист Сеймур Херш. TAS: в США испугались правды о взрывах на "Северных потоках"

Он отметил, что прошло уже три недели с тех пор, как его расследование было опубликовано, но до сих пор ни одно из названных им ответственных за это преступление лиц — Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Уильям Бернс — не выступили с заявлением по теме.

"Если бы администрация Байдена была действительно заинтересована в том, кто взорвал "Северные потоки", то она бы поручила соответствующее расследование американской разведке. Если помните, спустя четыре дня после подрыва трубопроводов Салливан дал пресс-конференцию, и вопрос о теракте был задан лишь через 11 минут, однако никто ни разу не вспомнил, как Джо Байден грозил уничтожить "Северные потоки" в феврале прошлого года. В этой истории все очевидно," — сказал Херш.

По мнению журналиста, Вашингтон всегда видел в лице Москвы политическую угрозу. Причина — богатые природные ресурсы России, невероятное количество метана и нефти.

"Америка до сих пор живет иллюзиями, она борется с коммунизмом, а русские продают нефть Германии, а через нее и Западной Европе. Полагаю, это одна из причин того, почему Байден дал добро на подрыв "Северных потоков", — добавил журналист.

Он также выразил уверенность, что Нуланд, Блинкену и Салливану нет никакого дело до того, что происходит в мире на самом деле.

"Они попали в ловушку собственной одержимости и зацикленности на коммунизме", — подытожил Херш.

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