БЕРЛИН, 8 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об украинском следе в диверсии на "Северных потоках", но гипотетические предположения комментировать не намерен. Херш рассмеялся, узнав о данных NYT по диверсии на "Северных потоках"

"Всегда интересно читать такие исследования (журналистов) и я с большим вниманием принял их к сведению. Но мы должны подождать с гипотетическими комментариями, вроде "что было бы, если", — сказал он в эфире радио Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о том, как он воспринял последние публикации в СМИ о возможном украинском следе в подрывах "Северных потоков".

Писториус отметил, что не комментирует предположения, сделанные в ходе журналистских расследований и добавил, что считает бессмысленным размышлять на основе таких публикаций, какое влияние могли бы оказать на поддержку Германии Украине гипотетические предположения, сделанные в статье.

По его словам, гораздо важнее то, что страны НАТО делают все возможное для улучшения защиты своей критической инфраструктуры под водой.

Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.

За несколько часов до этой публикации газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" осуществила некая проукраинская группировка.