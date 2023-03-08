БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Диверсия, осуществленная на "Северных потоках" была под силу лишь военным, а версия западных СМИ версия о шести злоумышленниках на арендованной яхте смешна, заявил в среду РИА Новости европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. Германия подтвердила сообщения об обыске судна по делу о "Северных потоках"

"Версия теракта на Балтике смехотворна. Шестеро неизвестных на арендованной в Польше яхте взрывают три из четырех трубопроводов в Балтийском море? Вашингтон действительно считает, что немцы, европейцы и весь мир невероятно наивны", — сказал он.

Моро напомнил выводы шведских экспертов о том, что мощность взрывов была эквивалентна 100 тоннам тротила.

"Такую операцию очень сложно провернуть. Вес этих труб две тонны на погонный метр! Труба состоит из 41-миллиметровой стали, потом эпоксидная и полиэтиленовая защита, и, наконец, покрытие из 60 до 110 миллиметров усиленного металлобетона. Разрушить такую конструкцию на глубине 55 метров и более могут только российский флот, флот США и флоты нескольких стран НАТО, но в любом случае не Украины или Польши", — сказал он.

Моро также обратил внимание на то, что статьи в New York Times и Zeit вышли в один день, но при этом там нет ничего конкретного об исполнителях и о яхте. Генсек НАТО оценил ход расследования диверсий на "Северных потоках"

"В статьях предметно говорится только о об одном: (Владимир) Зеленский и его правительство не знали бы об этом, и исполнители нападения действовали "из сочувствия". Риторика США меняется, они больше не обвиняют Россью в уничтожении собственного трубопровода, теперь это шестеро сторонников Украины… От Секретной службы США можно было ожидать менее глупого объяснения", — добавил собеседник агентства.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.