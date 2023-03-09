МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на "Северных потоках" украинскими гражданами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах. ООН: атаку на "Северные потоки" должны расследовать компетентные органы

Согласно изданию, в июне-июле 2022 года, за несколько месяцев до атаки на "Северный поток", ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам предупреждение о возможном нападении на трубопровод.

Уведомление включало информацию о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию, сообщили источники.

При этом, по данным WSJ, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" совершила Украина.

По информации издания, возможность прямой причастности Киева к терактам рассматривалась Бернсом и Салливаном в октябре 2022 года – через месяц после взрывов. Источники не уточнили, на чем основывалась их оценка.

Власти Германии, которые ведут собственное расследование инцидента, уже к февралю практически исключили возможность причастности к диверсии России, которая изначально была основным подозреваемым, пишет издание.

По мнению издания, ни у России, ни у Украины нет очевидного мотива для заказа терактов, достаточного, чтобы компенсировать потенциальные дипломатические риски.

Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений