МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Киев будет отбиваться от обвинений в подрыве газопроводов системы "Северный поток", чтобы сбросить с себя "черную метку", отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. WSJ: ЦРУ летом предупреждало Европу о возможном подрыве "Северных потоков"

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников после публикаций в СМИ на тему диверсий на Балтике заявил, что украинские спецслужбы не имеют к этому отношения.

Пушков подчеркнул, что взрыв международной газовой магистрали — это акт терроризма. "Да и сама версия о неведомых "проукраинских группах" (сам термин звучит надуманно, фальшиво), легко взрывающих мощнейшие конструкции, выглядит как плод целенаправленной информационной махинации", — отметил Пушков.

Он также обратил внимание, что публикации на тему якобы украинского следа во взрывах появились только после расследования Сеймура Херша, а не до него, — в качестве ответа на разоблачение, прозвучавшее на весь мир.

"До публикации этого расследования никто о "проукраинских группах", нацелившихся на Северный поток, слыхом не слыхивал", — указал сенатор.

По мнению Пушкова, за этим стоит попытка разведки США отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы". Сенатор назвал эту версию "чушью". По его мнению, даже если бы таковые и существовали у них не было бы технической способности осуществить такую операцию.

"За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", — заключил Пушков.