ХЬЮСТОН (США), 9 мар — ПРАЙМ. Поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, заявил РИА Новости старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах. Эксперты допустили снижение биржевых цен на газ в Европе до 400 долларов

"Это будет сложной задачей. Из России поступали большие объемы. Это будет сложно", — сказал Кларк на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Кларк также добавил, что сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах.

"Они (европейцы) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект", — сообщил он.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.