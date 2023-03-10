ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Публикации СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на "Северных потоках" делают Киев крайним и могут свидетельствовать о желании Вашингтона перейти к переговорам для урегулирования конфликта на Украине, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Spiegel привел подробности о яхте, вероятно, связанной с ЧП на Балтике

Газета New York Times сообщила на этой неделе о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя в сентябре прошлого года основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка. Издание отмечало, что Киев мог быть не в курсе операции. Немецкая газета Zeit в свою очередь также написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.

"Я думаю, что новые и не очень убедительные разоблачения New York Times могут быть нелепой и не очень убедительной попыткой потушить тлеющие разногласия, которые могут привести к непредсказуемым поворотам в немецкой политике и в конечном итоге порвать американо-германскую дружбу и НАТО вместе с ней", — заявил РИА Новости политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер. По его мнению, публикация может быть попыткой администрации Джо Байдена "разбавить" ожидаемую резкую реакцию Берлина на причастность США к подрыву газопровода, о которой ранее написал известный американский журналист Сеймур Херш. По данным Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Крейнер связывает сроки публикации новых "разоблачений" с прошедшим на прошлой неделе визитом в Вашингтон канцлера Германии Олафа Шольца. "Я думаю, перед публикацией своего "расследования" они подождали несколько дней после проведения встречи (лидеров США и Германии — ред.), чтобы не вызывать подозрений", — сказал эксперт, подчеркнув, что "для сохранения великой дружбы был нужен кто-то еще, кого можно было обвинить". По его мнению, рабочий визит Шольца в США был в том числе посвящен "координации" двух разоблачительных публикаций о подрыве "Северных потоков".

"Когда победители будут писать свою историю, они отретушируют разоблачения Херша, назвав их, вероятно, правоэкстремистской версией событий", — сказал эксперт, отметив, что, хотя новые публикации не убедительны, они могут пригодиться в качестве аргумента против тех, кто обвиняет США в осуществлении теракта против интересов Германии.

"История о том, как это все провернули украинцы — смехотворна, но они (администрация Байдена — ред.) надеются, что мы все тупы, и рассчитывают на поддержку публичных фигур в ЕС, НАТО и Германии, которые подхватят и раздуют эту историю как наиболее заслуживающее доверия объяснение произошедшего. Сколько людей поверит этому сегодня — не важно, это станет "правдой" для потомков и в таком виде войдет в учебники истории", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, назначение Украины "козлом отпущения" стало неизбежным выбором в поиске "виноватых" — ни Великобритания, ни США, ни их союзники не могли допустить "причастности" к этой истории ни одного из своих союзников. "Важно то, что это также свидетельствует о том, что они (администрация Байдена — ред.) готовы умыть руки в поддержке украинского режима и, может быть, призвать к урегулированию войны через переговоры", — сказал Крейнер.

Аналогичное мнение разделяет американский аналитик Джереми Кузмаров. Он считает, что именно публикация Херша побудила администрацию Байдена к поиску "альтернативной" версии событий. "Вероятно, сейчас, когда все вылезло наружу и из-за публикации Херша под удар попала администрация Байдена, здесь есть попытка свалить вину на Украину", — сказал собеседник агентства.

По его словам, статья Херша, а также другие сообщения об Украине "стали сильным ударом и негативно сказалась на поддержке жителями Германии войны на Украине".

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.