МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини в обращении к Европарламенту заявил, что со сторон, которых признают виновными в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", можно было бы потребовать возмещения ущерба. Об этом сообщает RT. Полянский высказался по поводу ситуации с подрывом "Северных потоков"

Парламентарий напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, в котором утверждается, что ко взрывам на газопроводах причастны США и Норвегия.

"Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причиненного гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность?" — сказано в тексте письма Педичини.

Он также поинтересовался у ЕК, могут ли ее представители сообщить, как экономические и экологические последствия диверсий вместе с вызванным ими резким ростом цен на газ сказываются на европейцах.



