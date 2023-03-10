В ЕП подняли вопрос компенсации ущерба от взрывов на "Северных потоках"
Депутат ЕП Педичини поднял вопрос компенсации ущерба от последствий взрывов на "Северных потоках"
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини в обращении к Европарламенту заявил, что со сторон, которых признают виновными в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", можно было бы потребовать возмещения ущерба. Об этом сообщает RT.
Парламентарий напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, в котором утверждается, что ко взрывам на газопроводах причастны США и Норвегия.
"Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причиненного гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность?" — сказано в тексте письма Педичини.
Он также поинтересовался у ЕК, могут ли ее представители сообщить, как экономические и экологические последствия диверсий вместе с вызванным ими резким ростом цен на газ сказываются на европейцах.
https://1prime.ru/gas/20230310/840023592.html
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