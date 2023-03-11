МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

"Мы продолжим совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива", — указывается в документе.

Сообщается также, что в рамках этой работы будет проводиться "координация для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы".

Также достигнута договоренность "инвестировать в экономику экологически чистой энергии, включая аккумуляторы для электромобилей и чистый водород".

США и ЕС будут совместно работать по стимулированию и координированию программ, связанных с развитием чистой энергетики "для их взаимного усиления".