ЕС и США будут работать над энергобезопасностью Европы и Украины
США и Евросоюз продолжат работу по обеспечению энергобезопасности Европы и Украины
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. США и ЕС продолжат работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.
"Мы продолжим совместную работу по повышению энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников, снижения потребления энергии и снижения зависимости Европы от ископаемого топлива", — указывается в документе.
Сообщается также, что в рамках этой работы будет проводиться "координация для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы".
Также достигнута договоренность "инвестировать в экономику экологически чистой энергии, включая аккумуляторы для электромобилей и чистый водород".
США и ЕС будут совместно работать по стимулированию и координированию программ, связанных с развитием чистой энергетики "для их взаимного усиления".
https://1prime.ru/gas/20230311/840034018.html
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