МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" не могла устроить "проукраинская группировка", в организации саботажа явно участвовало государство, заявил научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек в эфире ZDF. СМИ узнали о танкере, который находился у мест взрывов "Северных потоков"

По его словам, средствами, которые были задействованы для диверсии, располагают только государственные структуры.

"Всё это можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что саботаж такого уровня не могла организовать "какая-то там ни с кем не связанная группа", как утверждают западные СМИ.

Свистек подчеркнул, что планирование такого крупного теракта занимает несколько месяцев, а то и лет, и требует особых навыков и умений. Также нужны мощная финансовая поддержка и специальные средства — такие, как взрывчатка, которую "нельзя просто так купить на строительном рынке".