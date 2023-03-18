БЕРЛИН, 18 мар — ПРАЙМ. Следователи из Германии в начале 2023 года обнаружили волосы на одежде, которая была оставлена на яхте, на которой якобы передвигались причастные к диверсии на "Северных потоках" неизвестные, материал отдан на ДНК-экспертизу, сообщило в субботу издание Bild. Херш: я знаю о деле "Северных потоков" больше, чем могу сказать

"Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК", — сообщила газета со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении ордер на обыск яхты и список найденных предметов.

По данным издания, пока не ясно, принадлежит ли найденная одежда кому-то из неизвестных шести лиц, которые, согласно сообщениям СМИ, зафрахтовали судно в сентябре.

Кроме того, на яхте, находившейся на момент обыска в сухом доке бывшей базы ВМФ ГДР на полуострове Буг на острове Рюген и по информации издания готовилась хозяином к перепродаже, был обнаружен GPS-навигатор.

Ранее немецкая газета Spiegel назвала модель и курс следования яхты "Андромеда", предположительно использованной в ходе подготовки диверсии на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. МИД продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по "Северным потокам"

Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик, откуда уже вышло вглубь моря. Кроме того, как выяснил Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину.

Федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.