Байден знает правду о подрывах на "Северном потоке", заявил Херш
Херш: Байден не поручал расследовать подрыв "Северных потоков", так как знает ответ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не будет организовывать расследование терактов на трубопроводах "Северного потока", поскольку ему уже все известно, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Он рассказал, ссылаясь на источник, что Байден до сих пор не дал такого поручения и не даст.
"Почему нет? Потому что он знает ответ", — говорится в материалах Херша, размещенных на платформе Substack.
Взрывы на нескольких нитках трубопроводной системы "Северный поток" прогремели в сентябре 2022 года. Как установило расследование, ЧП могло произойти в результате запланированной диверсии.
В феврале Сеймур Херш сообщил, что взрывчатка могла быть заложена во время учений НАТО, которые прошли летом прошлого года в Балтийском море. По мнению журналиста, заложить бомбу могли американские водолазы при содействии норвежских специалистов, а решение о проведении операции принял Джо Байден.
https://1prime.ru/gas/20230322/840160918.html
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