МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не будет организовывать расследование терактов на трубопроводах "Северного потока", поскольку ему уже все известно, заявил американский журналист Сеймур Херш. Херш рассказал, кто стоит за "выдумками" о взрывах на "Северном потоке"

Он рассказал, ссылаясь на источник, что Байден до сих пор не дал такого поручения и не даст.

"Почему нет? Потому что он знает ответ", — говорится в материалах Херша, размещенных на платформе Substack.

Взрывы на нескольких нитках трубопроводной системы "Северный поток" прогремели в сентябре 2022 года. Как установило расследование, ЧП могло произойти в результате запланированной диверсии.

В феврале Сеймур Херш сообщил, что взрывчатка могла быть заложена во время учений НАТО, которые прошли летом прошлого года в Балтийском море. По мнению журналиста, заложить бомбу могли американские водолазы при содействии норвежских специалистов, а решение о проведении операции принял Джо Байден.