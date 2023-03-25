БЕРЛИН, 25 мар — ПРАЙМ. Немецкое интернет-издание T-online, которое ранее не проводило серьезных расследований, совершило в субботу бездоказательный вброс. Сославшись на неподтвержденные анонимные источники, произвольно скомпилировав открытые данные, ресурс сообщил, что расследование диверсии на "Северных потоках" может вывести на Россию. Херш назвал теракт на "Северных потоках" "наказанием" Шольца

Публикация также была распространена на английском языке. Ее перепечатали несколько серьезных изданий в Германии и Австрии.

Авторы материала признали, что уголовное дело о диверсии продолжает оставаться нераскрытым, а информация о якобы причастности России базируется на предположениях.

Издание утверждает, что не менее трех "подозрительных кораблей" вышли из российской военно-морской базы в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 года — то есть незадолго до взрыва "Северных потоков", произошедшего 26 сентября.

Ссылаясь на неназванные источники в силовых структурах, T-online утверждает, что подразделение российского флота действовало в районе места диверсии "под строгим прикрытием", не передавая данные о своем местоположении. По мнению издания, корабли могли иметь оборудование для установки взрывных устройств. "Общедоступные данные свидетельствуют о том, что эта информация верна", — сообщило СМИ. Times сообщила о необычных маневрах у "Северных потоков" перед взрывом

T-online также привело данные из релиза Минобороны России в виде скриншота с сайта ведомства, в котором 21 сентября сообщалось, что пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы. По мнению издания, самым важным транспортом для проведения операции якобы должен был стать корабль для транспортировки подводных лодок СС-750. Отмечается, что он регулярно участвует в учениях, на которых моделируются аварии на морском дне. СМИ утверждает, что на борту корабля находилась мини-субмарина АС-26, которая эвакуирует экипаж при чрезвычайных ситуациях, оснащенная захватными устройствами, способными перемещать под водой грузы весом до 50 килограммов.

По данным издания, СС-750, как правило, базируется на базе в Балтийске Калининградской области. Авторы материала утверждают, что спутниковые снимки "по-видимому" демонстрируют отплытие корабля в ночь на 21 сентября. По мнению журналистов, при скорости в девять узлов он мог достичь места взрыва в 19.50, при этом система, передающая данные о местоположении, была выключена. Ссылаясь на спутниковые снимки американской компании SpaceKnow, T-online утверждает, что длина находившегося недалеко от места взрывов корабля в 95 метров соответствует его размерам без сигнала о местоположении. Херш раскрыл новые подробности подготовки диверсии на "Северных потоках"

Также со ссылкой на спутниковые снимки, издание сообщило, что в тот же временной промежуток — между полуночью и часом ночи — два других судна, "предположительно" участвовавших в диверсии, покинули порт Калининграда. Авторы материала полагают, что речь идет о спасательных буксирах СБ-123 и "Александр Фролов". Каждый из них имеет грузовые краны, которые могут спускать на воду взрывные устройства или мины весом в сотни килограммов, утверждает издание.

При этом, по данным T-online, в официальных заявлениях сторон деятельность ВМФ России в дни, предшествовавшие диверсии, до сих пор не имела никакого значения. "Ни немецкие, ни датские, ни шведские следователи, ни НАТО, ни вооруженные силы стран Балтийского моря не захотели прокомментировать запрос T-online. Таким образом, уголовное дело пока остается нераскрытым, но появилась цепочка доказательств. Она не указывает ни на США, ни на Украину. Следы ведут в Москву", — утверждает ресурс.