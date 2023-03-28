ООН, 28 мар — ПРАЙМ. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Косачев призвал ООН создать комиссию по расследованию "Северных потоков"

"Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", — сказал Небензя.

"Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки", — подчеркнул он.

Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ.

Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.