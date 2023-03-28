ООН, 28 мар — ПРАЙМ. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", — сказал Небензя.
"Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки", — подчеркнул он.
Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ.
Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.
https://1prime.ru/gas/20230328/840211548.html
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