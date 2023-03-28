ООН, 28 мар — ПРАЙМ. Создание международной комиссии под эгидой ООН помогло бы расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ постпред Бразилии при организации Рональдо Кошта Фильо. Небензя высказался о роли Совбеза ООН в деле подрыва "Северных потоков"

Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.

По словам Кошта Фильо, спустя 6 месяцев после взрывов все еще не известно, что их вызвало. "Голосование Бразилии за (резолюцию — ред.) не следует интерпретировать как критику проводящихся (Швецией, ФРГ и Данией —ред.) расследований или как признак недоверия, но (следует интерпретировать как – ред.) как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН", — сказал постпред.

"Поскольку мы рассматриваем взрывы в Балтийском море как угрозу международной безопасности, комиссия, учрежденная генеральным секретарем ООН, вполне подходила бы для оказания помощи этому Совету в его решениях", — подчеркнул он.

"Ввиду отказа (Совбеза – ред.) принять это предложение (резолюцию – ред.) Бразилия призывает ответственных за проходящие (национальные – ред.) расследования поделиться своими заключениями с этим Советом, как можно скорее", — заключил бразильский постпред.