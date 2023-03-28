ООН, 28 мар — ПРАЙМ. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан выразил подозрение, что страны, не поддержавшие в Совбезе российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", что-то скрывают. Постпред Бразилии в ООН выступил за расследование по "Северным потокам"

Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.

"Некоторые страны говорили о том, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. Наоборот, расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом проведения расследования. По крайней мере если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают", — сказал Гэн Шуан.