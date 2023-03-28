ООН, 28 мар — ПРАЙМ. Россия больше не будет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. Китай заподозрил ряд стран СБ в желании что-то скрыть по теракту на Балтике

В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ пытаться вновь предлагать резолюцию на голосование, Небензя сказал: "Думаю, достаточно. Это (голосование – ред.) раскрыло реальное отношение к вопросу".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.