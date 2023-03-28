ООН, 28 мар — ПРАЙМ. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд не нашел, что сказать по существу, когда постпред РФ Василий Небензя попросил его объяснить слова американского президента Джо Байдена, грозившего в прошлом году уничтожить "Северный поток". Китай заподозрил ряд стран СБ в желании что-то скрыть по теракту на Балтике

В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Представлявший США в зале Вуд заявил, что Штаты категорически отвергают "беспочвенные обвинения РФ против Штатов в том, что касается этого акта диверсии". Он также сказал, что США никаким образом не вовлечены в это. По его словам, российский проект резолюции "являлся попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и поставить под сомнение любые выводы, которые не согласуются с предопределенным и политическим посылом России".

После этого Небензя задал американскому коллеге прямой вопрос о том, как тот прокомментирует слова Байдена годичной давности о том, что Штаты уничтожат "Северный поток". В ходе пресс-конференции 7 февраля 2022 года после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем американский лидер заявил, что "если Россия вторгнется (на Украину — ред.)…"Северного потока 2" больше не будет", Байден обещал, что они "покончат с ним".

В ответ Вуд сказал, что для России "типично задавать вопросы без особой цели". "Обвинения, которые озвучили русские, российские официальные представители по поводу предполагаемой виновности США в осуществлении этого нападения, категорически неверны", — добавил он.

Затем американский представитель переключился на тему Украины, не ответив на поставленный вопрос. "Россия не заслуживает доверия в том, что касается вопроса защиты критической инфраструктуры. Посмотрите, что она делает на Украине. Я бы просто сказал своему российскому коллеге: вместо того чтобы задавать вопросы по поводу США и их взглядов на критическую инфраструктуру, нужно задать вопрос себе по поводу того, что они делают на Украине, и является ли это ответственным поведением в отношении критической инфраструктуры", — отметил Вуд.

Реакция Небензи была лаконичной.

"Я задал ему прямой вопрос – как он прокомментирует слова своего президента, которые он сказал открыто — о том, что "мы уничтожим "Северный поток". На этот вопрос я не получил ответа", — сказал российский постпред.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.