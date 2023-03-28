МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Автор расследования о диверсии на трубопроводах "Северного потока" Сеймур Херш заявил РИА Новости, что не удивлен отказом Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта. Китай заподозрил ряд стран СБ в желании что-то скрыть по теракту на Балтике

В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.

"Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость", — сказал Херш в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.

"С Бразилией интересно получилось", — добавил он.

Бразильский постпред при ООН Рональдо Кошта Фильо ранее заявил, что голосование Бразилии за проект российской резолюции не следует интерпретировать как критику проводящихся Швецией, ФРГ и Данией расследований или проявление недоверия. По его словам, Бразилия таким образом признает важность "дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.