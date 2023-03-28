Журналист Херш не удивлен решением Совбеза по резолюции о расследовании подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Автор расследования о диверсии на трубопроводах "Северного потока" Сеймур Херш заявил РИА Новости, что не удивлен отказом Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
"Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость", — сказал Херш в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.
"С Бразилией интересно получилось", — добавил он.
Бразильский постпред при ООН Рональдо Кошта Фильо ранее заявил, что голосование Бразилии за проект российской резолюции не следует интерпретировать как критику проводящихся Швецией, ФРГ и Данией расследований или проявление недоверия. По его словам, Бразилия таким образом признает важность "дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://1prime.ru/gas/20230328/840211831.html