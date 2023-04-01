МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в расследовании диверсии на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Источники в сфере безопасности рассказали журналистам издания, что в последнее время обмен данными между немецкими следователями и их иностранными коллегами стал более активным.
Газета отметила, что Дания, Швеция и Германия изначально были намерены вместе расследовать диверсию в рамках "совместной следственной группы", но не сделали этого, так как сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности.
"Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", — сообщил Welt am Sonntag неназванный собеседник.
https://1prime.ru/gas/20230401/840262130.html
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