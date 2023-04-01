МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в расследовании диверсии на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. СМИ: Берлин давно знал о причастной к взрывам на "Северных потоках" яхте

Источники в сфере безопасности рассказали журналистам издания, что в последнее время обмен данными между немецкими следователями и их иностранными коллегами стал более активным.

Газета отметила, что Дания, Швеция и Германия изначально были намерены вместе расследовать диверсию в рамках "совместной следственной группы", но не сделали этого, так как сначала Швеция, а затем и Дания вышли из группы. Причиной стали опасения по поводу конфиденциальности.

"Сотрудничество с этими странами сейчас стало намного лучше", — сообщил Welt am Sonntag неназванный собеседник.