МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена ждет скорая политическая катастрофа из-за подрывов "Северных потоков", заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. СМИ: в Европе наладили сотрудничество в расследовании по "Северным потокам"

Он также отметил, что в Германии ухудшается экономическая ситуация и ее лишившуюся российского газа индустрию ждет "очень плохой следующий год".

"Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой", — сказал Херш в интервью порталу Postil.

По его мнению, Байден боится возможной независимости Германии, а Вашингтон на протяжении "пяти поколений" опасался, что энергоресурсы из России станут политическим оружием.

Но произошедшее не разрушит германо-американские отношения, хотя они и были "отравлены" на официальном уровне, считает Херш.

Журналист также заметил различие между тем, что думают в американском разведывательном сообществе, и что делает Белый дом.

"Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая и постоянное преувеличение того, что происходит на войне, по поводу чего существует значительная разница во мнениях между президентом и госсекретарем Тони Блинкеном", — добавил он, не уточнив, о каких различиях идет речь.

Говоря о теракте на "Северных потоках", Херш напомнил об участии в диверсии Норвегии и назвал ее "маленькой собачкой" США.