БУДАПЕШТ, 3 апр — ПРАЙМ. Отсутствие международного объективного расследования теракта на "Северных потоках" является безумием, заявил на саммите, посвященном СПГ в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не намерена отказываться от контрактов с "Газпромом"

Он напомнил о том, что случилось с газопроводами.

"С момента происшествия не было международного независимого беспристрастного расследования по этому вопросу. Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования", — сказал он и отметил, что в случае подобного происшествия в США реакция была бы совсем другой.

"Представьте то же самое в Америке, чтобы в США атаковали объект критической инфраструктуры. Представьте себе, какая будет реакция. А в Европе это произошло, и мы так и не знаем, кто это совершил, кто спланировал и кто выполнил. И давайте будем честными — нет побуждения найти какое-то решение в связи с этим, хотя это критическая инфраструктура для Европы", — заявил Сийярто.