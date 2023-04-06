КИШИНЕВ, 6 апр — ПРАЙМ. Молдавия сэкономила порядка 420 миллионов долларов, покупая газ напрямую у "Газпрома", заявил в четверг в телеэфире глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Газпром" снизил стоимость апрельского газа для Молдавии

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный, в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

"Разумеется, что контракт с "Газпромом", который был заключён в 2021 году, в определенной степени выгоден, он позволил потребителям в Молдавии сэкономить в 2022 году около 420 млн долларов, если сравнивать цены на рынке", — сказал Чебан в эфире кишиневского телеканала N4.

Ранее глава "Молдовагаза" заявлял, что закупочная цена на российский газ для Молдавии в апреле предварительно составит 673 доллара за тысячу кубометров, что на 339 долларов меньше, чем в марте.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании задолженности.