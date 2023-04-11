ТОКИО, 11 апр — ПРАЙМ. Япония намерена продолжить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, говорится в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" за этот год. Производство СПГ на "Сахалине — 2" превысило плановые показатели

"Несмотря на то, что в энергетическом секторе мы намерены постепенно свести на нет зависимости от российских энергоносителей, включая нефть и уголь, что касается проектов по разработке газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России, то они являются важными проектами с точки зрения энергетической безопасности Японии, и мы сохраняем политику на продолжение участия в них", — отмечается в документе.

Вместе с этим в "Синей книге" подчеркивается, что на фоне ухудшения отношений между Россией и Японией из-за ситуации на Украине "правительство ожидает, что экономическое сотрудничество с РФ, включая предложенный в 2016 году план сотрудничества по восьми пунктам, будет фактически временно приостановлено".

"Синяя книга по дипломатии" — ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ.

Правительство РФ 3 августа прошлого года постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, заявила, что не будет участвовать в новом операторе.

Также контракты с новым оператором компанией "Сахалинская Энергия" заключили потребители энергии: компания JERA – совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co. (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co, Osaka Gas, Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas, Tohoku Electric.

В проекте "Сахалин-1" 30% принадлежит японской компании Sodeco, в которой 50% принадлежит правительству Японии в лице министерства экономики и в которую также входят корпорации Itochu, Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Marubeni и INPEX Corporation.

После того, как в марте 2022 года уже бывший оператор проекта "Сахалин-1", компания Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, работа проекта была почти приостановлена. Президент России Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В начале февраля глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут. В начале апреля Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1".