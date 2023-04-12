МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден претендует на место в списке самых глупых американских лидеров после Второй мировой войны, заявил в беседе с изданием Tichys Einblick американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Трамп сделал неожиданное признание о диверсии на "Северных потоках"

"У Байдена определенно есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии были проблемы с обеспечением процветания страны и теплом в жилищах граждан, это не умно", — пояснил публицист.

Херш также выразил уверенность, что в планы Вашингтона входило шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине.

Помимо этого, журналист предрек, что в ближайшем будущем конфликт на Украине станет настолько непопулярной в США темой, что у Байдена больше не будет возможности финансировать Киев.

"А если еще и бума в экономике не случится, а вместо него будут инфляция, высокие процентные ставки, банкротства банков, тогда Байдену придется очень туго", — добавил Херш.

Ранее журналист заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на "Северных потоках" — это попытка ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме Байдена.