МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден претендует на место в списке самых глупых американских лидеров после Второй мировой войны, заявил в беседе с изданием Tichys Einblick американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"У Байдена определенно есть шанс занять место в списке самых глупых президентов США. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии были проблемы с обеспечением процветания страны и теплом в жилищах граждан, это не умно", — пояснил публицист.
Херш также выразил уверенность, что в планы Вашингтона входило шантажировать Москву подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине.
Помимо этого, журналист предрек, что в ближайшем будущем конфликт на Украине станет настолько непопулярной в США темой, что у Байдена больше не будет возможности финансировать Киев.
"А если еще и бума в экономике не случится, а вместо него будут инфляция, высокие процентные ставки, банкротства банков, тогда Байдену придется очень туго", — добавил Херш.
Ранее журналист заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на "Северных потоках" — это попытка ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме Байдена.
https://1prime.ru/gas/20230412/840351049.html
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