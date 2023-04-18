Shell сможет добывать нефть и газ на месторождении Pierce в Северном море
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Дочернее предприятие компании Shell возобновляет работу на месторождении Pierce в британской части Северного моря, и после реконструкции платформы теперь сможет добывать там не только нефть, но и газ, следует из пресс-релиза Shell.
"Shell U.K., дочерняя компания Shell plc, завершила возобновление работ на месторождении Pierce в центральной части Северного моря у Великобритании после значительной модернизации, позволившей добывать газ после того, как в течение многих лет на месторождении добывалась только нефть. Pierce — совместное предприятие компаний Shell (оператор, 92,52%) и Ithaca Energy (UK) Limited (7,48%)", — говорится в сообщении.
Ожидается, что пиковый объем добычи достигнет 30 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, что более чем в два раза превышает объем добычи до реконструкции, причем газа будет добываться больше, чем нефти.
Газ будет направляться по вновь проложенным подводным трубопроводам, а нефть, как и прежде, будет транспортироваться танкерами.
Для проведения реконструкции компания прекратила добычу в октябре 2021 года. Плавучая платформа провела полгода в сухом доке, где была переоборудована под добычу газа, который ранее не использовался и закачивался в пласт.
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.
https://1prime.ru/gas/20230418/840404305.html