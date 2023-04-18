МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Дочернее предприятие компании Shell возобновляет работу на месторождении Pierce в британской части Северного моря, и после реконструкции платформы теперь сможет добывать там не только нефть, но и газ, следует из пресс-релиза Shell. В США ожидают рост добычи нефти в крупных нефтегазовых районах страны в мае

"Shell U.K., дочерняя компания Shell plc, завершила возобновление работ на месторождении Pierce в центральной части Северного моря у Великобритании после значительной модернизации, позволившей добывать газ после того, как в течение многих лет на месторождении добывалась только нефть. Pierce — совместное предприятие компаний Shell (оператор, 92,52%) и Ithaca Energy (UK) Limited (7,48%)", — говорится в сообщении.

Ожидается, что пиковый объем добычи достигнет 30 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, что более чем в два раза превышает объем добычи до реконструкции, причем газа будет добываться больше, чем нефти.

Газ будет направляться по вновь проложенным подводным трубопроводам, а нефть, как и прежде, будет транспортироваться танкерами.

Для проведения реконструкции компания прекратила добычу в октябре 2021 года. Плавучая платформа провела полгода в сухом доке, где была переоборудована под добычу газа, который ранее не использовался и закачивался в пласт.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.