МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков", создавшаяся ситуация с мирным населением на Украине и разрушение экономики Европы являются преступлениями президента США Джо Байдена, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Песков: призывы расследовать теракты на "Северных потоках" уходят в песок

"Далеко не полный перечень преступлений Байдена: организация теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес на Украине его семьи, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации, развязывание войны на Украине", — указал он в Telegram-канале.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться в президенты на выборах в 2024 году, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. Комментируя это, Володин отметил, что причиной является желание Байдена избежать ответственности за свои преступления, список которых перечислил спикер Госдумы.