Бывший посол Франции Пуарье: Европы пытается скрыть того, кто стоит за подрывом "Северных потоков"
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Европа не знает, кого обвинить в диверсии на "Северных потоках", чтобы скрыть в ней роль США, пишет в статье для Causeur бывший французский дипломат Жан-Ноэль Пуарье.
Он подчеркнул, что прошлогодний подрыв магистралей стал кошмаром для европейцев. Если подтвердится, что ко взрыву причастен Вашингтон, то, "евроатлантическая" деятельность Евросоюза будет парализована: потому что оправдать действия Белого дома он не сможет. Кроме того, в таком случае Брюссель покажет себя униженным слабаком, который долго отрицал вину своего союзника. Европейцы, таким образом, станут объектом насмешек во всем мире.
"Вывод: Европе, может быть, лучше и не знать, кто был тот диверсант, который разрушил питающий ее трубопровод", — полагает бывший дипломат.
Чиновник подчеркнул, что версия "российской диверсии" не подходила даже в качестве временной — она была слишком неубедительной. Это подтвердила и выпущенная в феврале статья журналиста Сеймура Херша. При этом его критики выглядели неумело: американская сторона сначала опровергла данные публициста, а затем решила указать на некую группировку, связанную с Украиной, которая и подорвала "Северные потоки". При этом она сделала это без господдержки. Кроме того, Пуарье указал на то, что и США не заботились о конспирации: многие помнят угрозы американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон положит конец российскому газопроводу, если ситуация на Украине обострится.
Важно и то, как считает бывший дипломат, что результаты расследования со стороны Германии, Швеции и Дании до сих пор не опубликованы.
"Новые эпизоды этого сериала вскоре могут принести нам более или менее неопровержимые доказательства вины американцев. И вот это станет совсем не желанной новостью для европейцев, поскольку поставит их в самое неловкое положение. Лично я молюсь, чтобы мы никогда не узнали правду", — добавил он.
По мнению Пуарье, если правда все же станет известна, и за подрывом все же стоят США, то в Европе зазвучат обвинения в сотрудничестве со страной, которая совершила подрыв. Кроме того, Брюссель не принял каких-либо мер, в том числе и пересмотр отношений с Вашингтоном, а Россия и ее союзники и вовсе будут насмехаться над ЕС. Все это, по признанию дипломата, станет бесконечным кошмаром.
Взрыв на "Северных потоках" прогремел в конце сентября прошлого года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Российская генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20230427/840484925.html