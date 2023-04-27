МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Европа не знает, кого обвинить в диверсии на "Северных потоках", чтобы скрыть в ней роль США, пишет в статье для Causeur бывший французский дипломат Жан-Ноэль Пуарье. Володин назвал теракт на "Северных потоках" преступлением Байдена

Он подчеркнул, что прошлогодний подрыв магистралей стал кошмаром для европейцев. Если подтвердится, что ко взрыву причастен Вашингтон, то, "евроатлантическая" деятельность Евросоюза будет парализована: потому что оправдать действия Белого дома он не сможет. Кроме того, в таком случае Брюссель покажет себя униженным слабаком, который долго отрицал вину своего союзника. Европейцы, таким образом, станут объектом насмешек во всем мире.

"Вывод: Европе, может быть, лучше и не знать, кто был тот диверсант, который разрушил питающий ее трубопровод", — полагает бывший дипломат.

Чиновник подчеркнул, что версия "российской диверсии" не подходила даже в качестве временной — она была слишком неубедительной. Это подтвердила и выпущенная в феврале статья журналиста Сеймура Херша. При этом его критики выглядели неумело: американская сторона сначала опровергла данные публициста, а затем решила указать на некую группировку, связанную с Украиной, которая и подорвала "Северные потоки". При этом она сделала это без господдержки. Кроме того, Пуарье указал на то, что и США не заботились о конспирации: многие помнят угрозы американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон положит конец российскому газопроводу, если ситуация на Украине обострится.

Важно и то, как считает бывший дипломат, что результаты расследования со стороны Германии, Швеции и Дании до сих пор не опубликованы. Песков: призывы расследовать теракты на "Северных потоках" уходят в песок

"Новые эпизоды этого сериала вскоре могут принести нам более или менее неопровержимые доказательства вины американцев. И вот это станет совсем не желанной новостью для европейцев, поскольку поставит их в самое неловкое положение. Лично я молюсь, чтобы мы никогда не узнали правду", — добавил он.

По мнению Пуарье, если правда все же станет известна, и за подрывом все же стоят США, то в Европе зазвучат обвинения в сотрудничестве со страной, которая совершила подрыв. Кроме того, Брюссель не принял каких-либо мер, в том числе и пересмотр отношений с Вашингтоном, а Россия и ее союзники и вовсе будут насмехаться над ЕС. Все это, по признанию дипломата, станет бесконечным кошмаром.

Взрыв на "Северных потоках" прогремел в конце сентября прошлого года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Российская генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма.