МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в настоящий момент поставляет OMV 100% законтрактованных объемов газа, сообщил топ-менеджер австрийской компании. Мировые цены на газ будут расти, заявил Путин

"В настоящее время "Газпром" поставляет 100% законтрактованных объемов", — сказал представитель OMV в ходе пресс-конференции по итогам первого квартала 2023 года.

Он отметил, что до января 2023 года поставки были нестабильные, но в конце января ситуация существенно изменилась. "Но, как я уже сказал, мы выстроили обширную систему, которая позволяет нам иметь доступ к другим источникам поставок", — добавил топ-менеджер.

По его словам, в рамках санкций ЕС компания OMV перестала покупать для своих НПЗ российскую нефть, поставляемую танкерами в Европу, а также исключила российские нефтепродукты из своего портфеля. При этом на вопрос о том, как долго компания намерена покупать российский трубопроводный газ, представитель компании заметил: "Российский газ не находится под какими-либо законодательными ограничениями, и при этом у нас есть существующие контракты. Поэтому пока "Газпром" поставляет газ, мы обязаны брать".

В начале сентября 2022 года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. В начале февраля 2023 года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%.

OMV — одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.