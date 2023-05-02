МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Уровень газификации Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достиг на начало 2023 года 91,9% при среднем показателе по России в 73,1%, сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Поставки газа из Испании во Францию достигли исторического рекорда в апреле

"91,9% — это уровень газификации СКФО на 1 января 2023 года. То есть значительно выше, чем в целом по стране. А средний уровень газификации — 73,1% на 1 января 2023 года. И в такой газифицированной местности, где уровень сильно выше, чем среднероссийский, у нас есть очень хороший потенциал догазификации", — сказал Густов в ходе сессии Кавказской инвестиционной выставки "Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика".

Он отметил, что сейчас порядка 39 тысяч домовладений в округе находятся в уже газифицированных населенных пунктах, а значит "Газпром" должен построить газопроводы до границы земельных участков в случае наличия заявки.

"Сейчас из 39 тысяч потенциала подано 25 тысяч заявок. И мы в этом году эти все заявки удовлетворим. Если будут все 39 тысяч, то все 39 тысяч заявок удовлетворим, потому что созданы силы и средства здесь, на Кавказе, для безусловного выполнения поручения президента РФ о догазификации этих населенных пунктов", — добавил Густов.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.